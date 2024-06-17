Андрей Воробьев: 21 школу и 11 детсадов строят в Подмосковье

В Московской области строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил важность того, чтобы все детали, сопутствующие школе, также были обеспечены, а именно — подъездные дороги, парковочные пространства.

Ранее губернатор сообщал, что в 2024 году в регионе обновят около 30 социальных учреждений. В это число вошли семейные, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, «добрые дома», пансионаты, детские оздоровительные лагеря.