Алла Довлатова похвасталась квартирой для дочери за 56 млн рублей

Двухкомнатная квартира находится в элитном столичном ЖК. Ее площадь составляет 60 кв. м, а стоимость — 56 млн рублей.

По словам актрисы, родители продали дом в Петербурге и купили квартиру в Москве на стадии строительства. Телеведущая планирует покрасить прихожую в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.

«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала Довлатова в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Ранее певица София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей. Избавиться от имущества, подаренного экс-мэром столицы Юрием Лужковым, удалось только спустя 5 лет спустя после выставления на продажу.