Актовый зал ремонтируют в КСК «Мальцево» округа Щелкова

В поселке Краснознаменский городского округа Щелково в культурно-спортивном комплексе «Мальцево» активно идут ремонтные работы в актовом зале. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание КСК, построенное в 1958 году, давно стало центром культурной и спортивной жизни поселка. Сейчас здесь проводится масштабное обновление. В актовом зале уже начались демонтажные работы: подрядчик очищает стены, полы и потолки для подготовки в отделочным работам.

В ходе ремонта планируется привести в порядок стены, потолки и несущие конструкции, обновить электрику, систему отопления и канализацию. В некоторых зонах появятся новые санузлы, что сделает здание более удобным для посетителей.

В КСК занимаются дети, подростки, взрослые и участники губернаторского проекта «Активное долголетие». Здесь жители находят занятия по интересам — от фитнеса до прикладного творчества.

Обновленный актовый зал и другие помещения КСК жители Краснознаменского увидят уже в третьем квартале этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.