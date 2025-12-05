Адвокат Лурье дала комментарии касательно суммы налога за квартиру Долиной

Размер налоговых выплат, произведенных Полиной Лурье за спорную квартиру Ларисы Долиной, оказался весьма существенным. Об этом 360.ru сообщила Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье в качестве адвоката.

«Лурье оплатила налог на имущество, поскольку являлась на тот период собственником. Пока решение суда о признании договора купли-продажи недействительным не вступило в силу. Сумма большая, но мы ее не озвучиваем», — отметила юрист.

Свириденко также напомнила, что судебное заседание назначено на 16 декабря. По ее информации, никаких контактов между Долиной и Лурье в последнее время не было.

Ранее певица заявляла, что потеря жилья под угрозой со стороны злоумышленников повергла ее в состояние шока. Артистка также отметила, что в начале судебного процесса она дала обязательство о неразглашении информации по требованию следственных органов.

В августе 2024 года стало известно о том, что Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники систематически связывались с ней с апреля по июнь, убеждая перевести все сбережения на «безопасный счет» якобы для их спасения от незаконных действий.

В итоге артистка перевела свои средства на счета, контролируемые мошенниками, а также продала свою квартиру. Осознав обман, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Впоследствии на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка купли-продажи ее жилья была признана недействительной. Московский городской суд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на решения нижестоящих судов.

