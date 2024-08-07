Загрутдинов: административный корпус появится в столичном электродепо «Столбово»

Административно-бытовой корпус площадью 15 тыс. кв. м появится на территории электродепо «Столбово». Монолитные работы завершены на 85%, сообщил глава департамента строительства столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

«Общая площадь возводимого административно-бытового корпуса электродепо „Столбово“, которое будет обслуживать подвижной состав Сокольнической и строящейся Троицкой линии метрополитена, превышает 15 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что на сегодня монолитные работы на объекте выполнены на 85%. На его создание требуется около 9 тыс. «кубов» бетонной смеси. В здании разместятся 5 наземных и 1 подземный этаж для обслуживания инженерных коммуникаций и размещения оборудования.

Кроме того, в новом корпусе предусмотрены 379 помещений для размещения персонала эксплуатационных служб метрополитена. Среди них офисные пространства, учебные классы, актовый, тренажерный и спортивный залы, гардеробные, душевые, а также группа технических, производственных и санитарных помещений.

Для отделки помещений строители используют износостойкие отделочные материалы, которые отвечают современным санитарно-гигиеническим нормам. Реализуемые архитектурные и технические решения обеспечат удобство перемещения персонала внутри электродепо.

Строительство столичного электродепо «Столбово» планируется завершить в конце следующего года. Его общая площадь территории составляет около 16 га. Здесь разместится более 30 основных зданий и сооружений. С Сокольнической линией метрополитена электродепо будут соединять 3 ветки, построенные открытым способом.