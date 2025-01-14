9,5 тыс заявлений на согласование перепланировки в Подмосковье подано онлайн

В 2024 году на региональном портале онлайн-услугой «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» воспользовались почти 9,5 тыс. раз. Услуга предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получить услугу могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Если потребуется прикрепить дополнительные документы, то об этом заявителю подскажет экспертная система. Решение по предоставлению услуги придет в личный кабинет заявителя на регпортале.

Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительстве или разрушении стен и дверных проемов, а переустройством — установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте.

Подать заявление на согласование перепланировки и переустройства помещения можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.