8 округов Подмосковья стали участниками соцпроекта по постановке на кадастр

Два месяца назад региональное министерство имущественных отношений совместно с БТИ Московской области приступило к реализации нового пилотного проекта по постановке на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Финансирование осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов. За это время к проекту подключились 8 городских и муниципальных округов Подмосковья — Богородский, Наро-Фоминский, Домодедово, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Чехов, Ступино и Балашиха, на территории которых уже заключены контракты в отношении 161 объекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Проект действует всего лишь два месяца, но уже можно говорить о первых результатах. Документы для постановки своих объектов на кадастровый учет и регистрацию прав собственности поданы в отношении 93 объектов недвижимости, по 55 учетно-регистрационные действия завершены. Жители имеют возможность надлежащим образом оформить документы и зарегистрировать права на земельные участки, дома, хозпостройки, бани и т. д. Прием документов у нас организован непосредственно в самих садоводческих товариществах при участии сотрудников МФЦ, готовые документы выдаются также на выездной встрече, что делает эту процедуру очень удобной для наших граждан», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В рамках заключенных контрактов с администрациями округов на каждой территории проводится работа по выявлению объектов недвижимости, в отношении которых необходимо выполнить кадастровые работы и подготовить технические и межевые планы. Эту работу проводят специалисты БТИ Московской области.

«В каждом округе наши специалисты проводят кадастровые работы, необходимые для постановки на кадастровый учет как объектов капитального строительства, так и ранее учтенных земельных участков с уточнением местоположения расположенных на них строений. Для жителей это абсолютно бесплатная процедура, финансирование осуществляют местные администрации, заключившие с нами контракт. Реализация проекта успешно продолжается», — добавила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.