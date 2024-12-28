8 новых домов построят в ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках

Два новых корпуса (16.1-16.2) включат в себя восемь секций от 13 до 25 этажей общей жилой площадью более 61 тыс. кв. метров. На прилегающей территории расположится двор-парк, закрытый от машин. В центре оборудуют детскую площадку, спортивную зону и места для прогулок и отдыха. Вся инфраструктура жилого комплекса, а также прилегающей территории спроектирована с учетом принципов безбарьерной среды.

Проект «Белая Дача парк» расположен в городе Котельники Московской области. В жилом квартале запланирована развитая инфраструктура: поликлиника, пять детских садов, два из них уже открыты, и две школы, одна из которых открыта. По территории проекта проходит широкий пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На нем уже работает PlayHub «Ферма» — масштабная игровая зона с домом-мельницей, искусственным ручьем и развивающими элементами для детей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.