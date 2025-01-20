7 семей в Раменском округе получили жилищные сертификаты в рамках госпрограммы

Для 7 семей Раменского городского округа год начался с приятных забот. Им вручили свидетельства на получение субсидий в рамках государственной программы «Жилище». Теперь семьи смогут приобрести собственный дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среди будущих новоселов молодые и многодетные семьи. Улучшение жилищных условий — это новый и важный этап в их жизни. Супруги Туз с двумя сыновьями живут в однокомнатной квартире. Скоро у них появится третий ребенок. Родители задумались об улучшении жилищных условий.

«Мы уже присмотрели квартиру большей площади в многоэтажном доме на улице Дергаевской. Очень рады, что нашей семье оказали такую поддержку. Скоро мы будем жить в новой просторной квартире», — поделилась Евгения Туз.

Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» должны быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека), проживать в Московской области (регистрация по месту жительства), иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100 процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.