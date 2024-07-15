7 корпусов в составе ЖК «Новоград Монино» в Щелкове поставили на кадастр

Семь жилых корпусов в ЖК «Новоград Монино» городского округа Щелково поставили на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 5, корпус 1. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:1141.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 8, корпус 2. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:1358.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 7, корпус 1. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:1530.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 7, корпус 2. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:1991.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 10, корпус 1. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:2206.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 10, корпус 2. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:1746.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Монино, мкр. Георгиевский, улица Генерала Ковачевича, дом № 5, корпус 2. Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0040509:2416.

Концепция ЖК «Новоград Монино» предполагает строительство двух новых районов среднеэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры на территории в 79 га. На первом этапе в ЖК планируется строительство Северного района — это 19 семиэтажных домов на 3 279 квартир. На втором, в Южном районе, построят еще 25 домов высотой в семь этажей на 3 949 квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.