сегодня в 14:04

58 соцобъектов начали строить в Подмосковье в первом полугодии 2024 года

За первое полугодие 2024 года в Главгосстройнадзор Подмосковья поступило 58 извещений о начале строительства социальных объектов. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках и других важных объектах, запрос на которые от жителей крайне велик. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Так, за первые 6 месяцев 2024 года на территории региона начато строительство 26 школ. Новые образовательные учреждения появятся в 11-ти городских округах (Богородском, Дмитровском, Ленинском, Одинцовском городских округах; а также в городских округах Истра, Королев, Котельники, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Пушкинский, Химки и Чехов).

В городском округе Мытищи начали возводить сразу 4 детских сада, в Ленинском городском округе — 3. Всего в Главгосстройнадзор поступило 14 извещений о начале строительства детских дошкольных учреждений.

Стартовало строительство пяти поликлиник в городских округах Красногорск, Люберцы, Чехов, Богородском и Пушкинском. Новые больницы начали возводить в городских округах Красногорск, Балашиха, Мытищи и Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.