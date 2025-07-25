5 земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах

Предприниматели могут выиграть на городских торгах права на размещение некапитальных объектов гаражного и спортивного назначения на пяти земельных участках, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Участки расположены в СЗАО, СВАО и ЮВАО. По словам Пуртова, город регулярно выставляет на торги права на размещение некапитальных объектов различного назначения. В среднем на один такой лот претендуют четыре предпринимателя.

«На пяти участках, которые доступны на торгах сейчас, инвесторы получат возможность открыть плоскостную парковку и спортивные объекты — это могут быть, в зависимости от лота, физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные манежи, катки, площадки для пляжных видов спорта, теннисные корты и другие некапитальные сооружения для занятий физической культурой. В течение всего срока действия договора, который составит от трех до пяти лет, победителям торгов предстоит самостоятельно проводить необходимый ремонт, устранять недостатки и поддерживать исправное техническое состояние объектов», — поделился Пуртов.

Участок гаражного назначения имеет площадь 524 кв. м и находится по адресу: ул. Гостиничная, д. 9А, к. 3. Тут можно будет разместить парковку не более чем на 17 машино-мест.

Площадь участков спортивного назначения варьируется от 2964 до 7800 кв. м. Они находятся по адресам: Хибинский проезд, з/у 14А; ул. Марьинский Парк, напротив владения 49; мкр Куркино, з/у 2; ул. Краснодарская, вблизи владения 70. Площадь застройки не может превышать 70% от всей территории, а высота объектов должна составлять не более двух этажей.

Прием заявок на участие в торгах завершится 1 августа. Открытые аукционы пройдут 5 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.