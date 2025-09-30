47 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в следующем году
Фото - © Минстрой МО
По поручению губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем масштабную программу по капитальному ремонту объектов образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«Открытие обновленных школ — это, в первую очередь, возможность для детей получать знания в комфортных и современных условиях. Мы не просто ремонтируем здания, а создаем новую образовательную среду. Вся эта работа ведется в рамках государственной программы МО «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и отвечает целям национального проекта «Молодежь и дети», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Проведут капитальный ремонт и откроют обновленные школы в 2026 году в следующих округах Московской области:
- Балашиха: школа № 18
- Богородский: ЦО № 26
- Воскресенск: лицей № 23, школа «Наши традиции»
- Домодедово: Востряковский лицей № 1, Ильинская школа
- Кашира: школа № 7 и школа № 1 Героя Советского Союза А. И. Выборнова
- Клин: лицей № 10 им. Менделеева и гимназия № 15
- Королев: школы № 1 и №13
- Коломна: школа № 14
- Красногорск: гимназия № 2
- Лобня: школа № 2 и школа № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова
- Люберцы: гимназия № 5
- Можайск: школа «Созвездие Вента»
- Наро-Фоминск: школа № 5, Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ
- Одинцовский: Часцовская школа
- Орехово-Зуевский: школа № 16, школа № 10, Дрезненская школа № 1 (корпус 2) и школа № 20 им. Н. З. Бирюкова
- Павловский Посад: школа № 11
- Подольск: школа № 22
- округ Пушкинский: Майская школа, школа № 7, школа № 1 в Красноармейске
- Раменский: Рыболовская школа
- Сергиево-Посадский: Хотьковская школа № 5
- Серпухов: школа № 7, лицей № 2, школа № 10, Липицкая школа
- Солнечногорск: Радумльский лицей-интернат, Менделеевская школа
- Ступино: Малинская школа, лицей № 1
- Химки: гимназия № 23, Луневская школа
- Шатура: школа в РП Черусти
- Щелково: школа № 21, школа № 24 им. С. А. Красовского, школа № 27 (корпус 1), школа № 5 для обучающихся с ОВЗ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.