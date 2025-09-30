47 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в следующем году

По поручению губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем масштабную программу по капитальному ремонту объектов образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Открытие обновленных школ — это, в первую очередь, возможность для детей получать знания в комфортных и современных условиях. Мы не просто ремонтируем здания, а создаем новую образовательную среду. Вся эта работа ведется в рамках государственной программы МО «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и отвечает целям национального проекта «Молодежь и дети», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Проведут капитальный ремонт и откроют обновленные школы в 2026 году в следующих округах Московской области:

Балашиха: школа № 18

Богородский: ЦО № 26

Воскресенск: лицей № 23, школа «Наши традиции»

Домодедово: Востряковский лицей № 1, Ильинская школа

Кашира: школа № 7 и школа № 1 Героя Советского Союза А. И. Выборнова

Клин: лицей № 10 им. Менделеева и гимназия № 15

Королев: школы № 1 и №13

Коломна: школа № 14

Красногорск: гимназия № 2

Лобня: школа № 2 и школа № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова

Люберцы: гимназия № 5

Можайск: школа «Созвездие Вента»

Наро-Фоминск: школа № 5, Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ

Одинцовский: Часцовская школа

Орехово-Зуевский: школа № 16, школа № 10, Дрезненская школа № 1 (корпус 2) и школа № 20 им. Н. З. Бирюкова

Павловский Посад: школа № 11

Подольск: школа № 22

округ Пушкинский: Майская школа, школа № 7, школа № 1 в Красноармейске

Раменский: Рыболовская школа

Сергиево-Посадский: Хотьковская школа № 5

Серпухов: школа № 7, лицей № 2, школа № 10, Липицкая школа

Солнечногорск: Радумльский лицей-интернат, Менделеевская школа

Ступино: Малинская школа, лицей № 1

Химки: гимназия № 23, Луневская школа

Шатура: школа в РП Черусти

Щелково: школа № 21, школа № 24 им. С. А. Красовского, школа № 27 (корпус 1), школа № 5 для обучающихся с ОВЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.