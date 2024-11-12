4,4 млрд рублей выделят в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот в 2025 году

В бюджете Московской области на следующий год будут заложены средства на обеспечение детей-сирот жильем. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что в 2025 году на данные цели планируется выделить 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В следующем году будет сделана ставка на то, чтобы большее количество детей были обеспечены жильем за счет сертификата. Это очень удобный инструмент. В 2024 году будет выдано 814 сертификатов, то есть 83% ребят выбрали этот способ», — рассказал Голубев.

«В целом, в Московской области нет очередности, все дети-сироты полностью обеспечиваются жильем. При этом также отмечу, что несмотря на то, что федеральным законодательством данная мера поддержки распространяется на молодых людей в возрасте от 23 лет, в Подмосковье получить сертификат можно начиная с 18 лет», — добавил Андрей Голубев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 1 тыс. детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году. Ребятам выдадут 814 жилищных сертификатов и 172 квартиры.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013 года мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал глава региона.

Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

Сертификат может быть использован в качестве альтернативы покупке квартиры. Его стоимость рассчитывается на основе средней цены за квадратный метр в определенном муниципалитете. Минимальная площадь жилья, которую можно приобрести по сертификату, составляет 27 кв. м.