417 млн рублей получил бюджет Подмосковья от крупных акционерных обществ

В бюджет Подмосковья от акционерных обществ «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Корпорация развития Московской области» (КРМО) и «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», в которых Московская область имеет 100% пакет акций, по результатам их деятельности за 2024 год перечислены дивиденды в размере 417 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

«Акционерные общества перечисляют в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли по нетарифицируемым видам деятельности. Поступления ежегодные, регулируется это федеральным законом 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». По итогам прошедшего финансового года областной бюджет пополнился на 417 млн рублей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В 2023 году от данных акционерных обществ в бюджет Московской области поступило 270,9 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

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