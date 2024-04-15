4 жилых корпуса и детсад построили в бывшей промзоне «Октябрьское поле» в Москве

В бывшей столичной промзоне «Октябрьское поле» инвестор возвел и ввел в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По условиям договора, заключенного в 2020 году, инвестор строит современный городской квартал на месте бывшей промзоны», — отметил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее на этой территории построили дом с медцентром и школу. Сегодня там возводят жилье, бизнес-центр и еще один детсад.

В мегаполисе сейчас реализуются 75 проектов комплексного развития территории. Общая площадь занятых в проектах земельных участков — более 995 га. На месте старых зданий и складов будет построено свыше 19,2 млн кв. м недвижимости, около 4 млн из них — жилье для реновации.

Кроме того, в планах строительство порядка 2,3 млн «квадратов» промпредприятий и более 6 млн кв. м общественно-деловой недвижимости. В том числе — детские сады, школы, колледжи, медучреждения и многое другое. В них появится почти 194 тыс. рабочих мест.

Больше всего проектов комплексного развития территории реализуется на севере мегаполиса — 13, на юго-востоке — 12 и на юго-западе — 10.