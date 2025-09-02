4 усадьбы Подмосковья будут искать инвестора для восстановления до конца года

Министерство имущественных отношений Московской области реализует в регионе новый подход к вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. До конца года планируется найти инвесторов еще для 4 таких имущественных комплексов Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках нового подхода разрушенные здания и целые усадьбы выставляются на конкурс в порядке приватизации по стоимости 1 рубль. Победитель конкурса получает имущественный комплекс по итоговой цене конкурса для восстановления и последующего использования. Земельные участки под памятниками культуры предоставляются новому правообладателю за годовую арендную плату в 1 рубль на все время проведения реставрации. С начала года в рамках данной программы нам удалось найти новых правообладателей для трех усадеб — «Васино» в муниципальном округе Чехов, «Никольское-Обольяниново» в с. Подъячево Дмитровского округа и «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» в Балашихе. Еще для 4 усадеб надеемся найти инвесторов до конца года», — напомнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Это такие объекты культурного наследия, как усадьба «Бергов» в п. Первомайское в Москве, усадьба «Богородское» в селе Кишкино, «Усадьба Щербаковых» в селе Алешково городского округа Ступино, больничный комплекс в деревне Гребнево городского округа Щелково.

Конкурс за право приобретения усадьбы «Бергов» в Москве состоится уже 22 сентября, заявки принимаются до 17 сентября.

Новый подход к восстановлению разрушенных объектов культурного наследия реализуется в Московской области, в том числе в рамках исполнения поручений президента РФ Путина по охране и использованию объектов культурного наследия, утвержденных в 2024 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.