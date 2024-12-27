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33 тыс заключений об объектах культурного наследия выдали в Подмосковье в 2024 году

Более 33 тыс. заключений о наличии объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, выдано Главным управлением культурного наследия Московской области за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с 2023 годом количество обращений за услугой возросло на 8 тыс. рублей, что составляет 32%.

Перед началом хозяйственного освоения земельного участка, проведения земляных, строительных работ (проектирование объектов капитального строительства, линейных объектов, инженерных коммуникаций и иных сооружений) необходимо получить заключение, чтобы убедиться в отсутствии ограничений, связанных с объектами культурного наследия.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в электронном виде через региональный портал государственных услуг Московской области, срок предоставления — до 12 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.