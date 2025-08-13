33 нестационарных торговых объекта планируют демонтировать в Раменском

О трансформации нестационарных торговых объектов в Раменском муниципальном округе на оперативном совещании администрации доложил заместитель главы муниципалитета Павел Коровин. Всего в округе выявлено 101 нестационарный торговый объект, подлежащий демонтажу в 2025 году. На текущий момент уже демонтировано 61 объект, по 7 объектам ведутся судебные разбирательства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными нарушениями, выявленными у торговых точек, стали несоответствие требованиям внешнего облика, нарушения пожарной безопасности, несоблюдение вида разрешенного использования земельного участка, нарушения миграционного законодательства, размещение в зонах с ограничениями, нарушения правил торговли и санитарных норм.

Процедура демонтажа предусматривает несколько этапов: выявление нарушений, требование об их устранении, предоставление 14 дней на добровольное устранение, принудительный демонтаж и взыскание ущерба.

Под демонтаж попадают различные виды торговых объектов: фудтраки, киоски, торговые тележки, павильоны, вендинговые аппараты, бахчевые развалы, автолавки и палатки.

По вопросам работы с нестационарными торговыми объектами можно обращаться в отдел координации и контроля в сфере услуг Раменского округа по телефону 8(496) 461-11-92.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.