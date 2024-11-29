33 многоквартирных дома капитально отремонтировали в Егорьевске в 2024 году

С начала этого года приведено в порядок семь фасадов многоквартирных домов Егорьевска. Специалисты подрядной организации обновили внешний облик многоэтажек на улице Горького и на улице Советской. Кроме этого, в пяти домах отремонтировали кровлю, а в 18 — инженерные коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме № 5 по проспекту Ленина утеплили и оштукатурили фасад. Всего в этом году в Егорьевске провели работы по капитальному ремонту 33-х многоквартирных домов. Заказчиком выступил фонд капитального ремонта Московской области.

Все работы проходят с учетом пожеланий жителей, с ними постоянно держат связь. Отслеживать ход строительства жители могут с помощью онлайн-трансляции на сайте фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. С помощью этого ресурса также можно узнать, какие работы и в какой срок проведут в каждой конкретной многоэтажке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.