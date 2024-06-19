30 новых инвестиционных детсадов откроют в 11 округах Подмосковья в 2024 году

Для самых маленьких жителей Подмосковья в 2024 году откроются 30 новых инвестиционных детских садов в 11 городских округах. Девелоперы возводят социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Измайловский лес» г. о. Балашиха строят детсад на 350 мест. В трехэтажном здании смогут разместиться 15 групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи.

Детский сад для 300 малышей возводят в ЖК «Прибрежный парк» округа Домодедово. Трехэтажное здание рассчитано на 12 многофункциональных групп для разных возрастов. Также в садике оборудовали спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок. Спроектированы кабинеты специалистов — врача, логопеда и психолога. Для санок и колясок установили специальную входную группу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.