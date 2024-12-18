3 аварийных жилых дома снесли в Ногинске Богородского округа

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в подмосковном городе Ногинск были выявлены и демонтированы три многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии. Жилые строения располагались на улице Молодежная. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажные многоквартирные дома № 11, 13 и 15 вдоль улицы Молодежная были построены в период с 1949 по 1952 гг. Площадь жилых объектов составляла от 390 до 630 кв. метров. Здания были признаны аварийными в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 32. Затем аварийные постройки были включены в перечень объектов для ликвидации и демонтированы осенью текущего года», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент территория расчищена от строительного мусора, порядок ее использования администрацией пока не определен.

Всего на территории Богородского городского округа был выявлен 271 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 163 объекта, что составляет 60% от общего количества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.