2,8 тыс жителей Ивантеевки переедут в новый жилой квартал по программе реновации

Почти 2,8 тысячи жителей подмосковной Ивантеевки переедут в современный и комфортный жилой квартал по программе реновации. Людей расселят из 48 аварийных и ветхих домов, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В новом квартале по программе комплексного развития территории будет вся необходимая социнфраструктура: 5 детских садов на 1 365 мест; 3 школы на 2 800 мест; поликлиника на 365 посещений в смену; 2 пункта участковых уполномоченных полиции; многофункциональный центр; отделение почты; физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном; реконструкция дорог; многоуровневые и подземные паркинги; современные детские и спортивные площадки; зоны отдыха.

Поблизости от ЖК — дендропарк имени А. С. Яблочкова. В нем сохранились более 100 гибридных деревьев и кустарников, некоторые из которых существовали еще в доледниковый период. Территория дендропарка не вошла в зону КРТ, осталась в прежних границах.

Цель программы реновации сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.