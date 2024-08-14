26 новых таунхаусов построят в поселке «Кембридж» Истры

Коттеджи представляют собой малоэтажные сблокированные дома и будут расположены в деревне Красный Поселок. Площадь объектов — от 75 до 108 кв. метров.

Дома предлагаются с различным оформлением фасада. В проекте «Кембридж» запланировано 7 очередей строительства. На данный момент в коттеджном поселке работают: детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть воркаут площадка для физической подготовки подростков или любителей спорта.

ЖК «Кембридж» в Истре — возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на небольшой замок здании въездной группы расположены универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.