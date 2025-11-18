сегодня в 13:08

26 МКД поставили на кадастровый учет в Подмосковье в октябре 2025 года

В октябре 2025 года в Подмосковье на государственный кадастровый учет поставлено 26 многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет, составляет более 567 тыс. кв. м и рассчитана на 8 336 квартир, что позволило обеспечить жильем свыше 8 000 семей на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Наибольшее количество многоквартирных новостроек, поставленных на государственный кадастровый учет в октябре 2025 года, расположены:

г. о. Мытищи — 5 МКД на 1 315 квартир общей площадью более 85 тыс. кв. м;

г. о. Красногорск — 4МКД на 863 квартиры общей площадью около 60 тыс. кв. м;

г. о. Балашиха — 4 МКД на 2 040 квартир общей площадью более 119 тыс. кв. м.

Новостройки возведены в следующих городских и муниципальных округах Подмосковья:

Одинцовский — 3 МКД на 676 квартир общей площадью более 45 тыс. кв. м;

Ленинский — 2 МКД на 1 347 квартир общей площадью более 100 тыс. кв. м;

Подольск — 2 МКД на 441 квартиру общей площадью более 25 тыс. кв. м;

Наро-Фоминский — 2 МКД на 178 квартир общей площадью более 19 тыс. кв. м;

Пушкинский — 1 МКД на 579 квартир общей площадью более 51 тыс. кв. м;

Дубна — 1 МКД на 123 квартиры общей площадью более 11 тыс. кв. м;

Котельники — 1 МКД на 744 квартиры общей площадью более 46 тыс. кв. м;

Коломна — 1 МКД на 30 квартир общей площадью более 2 тыс. кв. м.

Комплексное развитие территорий жилой застройки позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию и улучшить жилищные условия людей, что является важным показателем роста экономики региона.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.