2,5 млрд рублей инвестируют в строительство цифрового коворкинга в Подмосковье

Правительство Московской области и Холдинг «Строительный Альянс» (ХСА) на полях ПМЭФ-24 подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству пятой очереди производственно-складского комплекса в формате «Лайт индастриал» на территории индустриального парка «Есипово», сообщает пресс-служба мининвеста Подмосковья.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — партнер Холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

«Объем инвестиций в строительство и запуск пятой очереди комплекса в формате «Лайт индастриал» оценивается в 2,5 млрд рублей. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого смогут получить полностью готовые промышленные боксы, со всей необходимой подведенной инфраструктурой — электричеством, водой, интернетом. Приобретая такой бокс, инвестору остается лишь привезти свое оборудование и запустить производство. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух-трех лет до шести месяцев. После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки в индустриальном парке «Есипово» будет создано порядка 500 рабочих мест для жителей городского округа Солнечногорск», — отметила Екатерина Зиновьева.

Холдинг «Строительный Альянс» уже ввел в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга и в начале этого года приступил к строительству четвертой очереди. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в течение шести лет.

Общая площадь пятой очереди проекта составит более 50 тыс. кв. метров. Предприниматели смогут выбрать для своих предприятий готовые помещения площадью от 500 до 5 000 кв. м., для приобретения которых также можно будет воспользоваться промышленной ипотекой.

«В Московской области производственный бизнес демонстрирует высокую заинтересованность в промышленной недвижимости формата «Лайт индастриал». Главными преимуществами промышленного коворкинга являются не только короткий срок запуска производства, но и максимально эффективная площадь. На территории индустриального парка для бизнеса представлен абсолютный спектр сервисов — бизнес-коворкинги, кафе, заправка для электромобилей. На территории парка запускаем новый формат недвижимости в рамках «Лайт индастриал» по названием «Урбан». В перспективе мы также планируем построить гостиницу, поскольку данный сервис будет актуальным для наших резидентов», — подчеркнул Артем Петрухин.

На текущий момент резидентами цифрового промышленного коворкинга на территории индустриально парка «Есипово» являются как небольшие компании, так и крупные производители из самых разных отраслей промышленности. Так, например, до конца 2024 года на территории комплекса планируется запустить производство сантехники, деталей для самолетов, медицинских изделий, а также теплоизоляционных плит для промышленных предприятий и упаковочной пленки.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.