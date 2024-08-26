сегодня в 13:36

24 спортивных объекта введут в эксплуатацию в Подмосковье в текущем году

До конца текущего года в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 24 спортивных объекта, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов.

«5 городских округов будут обеспечены новыми объектами спорта», — сказал Абаренов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что в 18 муниципалитетах региона спортивные объекты откроют свои двери после завершения капитального ремонта.

Министр добавил, что данные спортивные объекты будут доступны для более чем 610 тыс. человек, проживающих в шаговой доступности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.