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22 многоквартирных дома поставили на кадастровый учет в Подмосковье за июль

В Подмосковье за июль 2024 года поставили на кадастровый учет 22 многоквартирных дома — это более 5 тыс. квартир. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастр — более 406 тыс. кв. м. Это обеспечит жильем порядка 6 тыс. семей в Московской области.

Объекты недвижимости расположены в городских округах:

Щелковском — 9 МКД общей площадью более 135 тыс. кв. метров;

Ленинском — 5 МКД общей площадью более 127 тыс. кв. метров;

Богородском, город Старая Купавна — 2 МКД общей площадью более 10 тыс. кв. метров;

Одинцовском — 2 МКД общей площадью около 59 тыс. кв. метров;

Сергиево — Посадском — 2 МКД общей площадью более 16 тыс. кв. метров;

Красногорском — 1 МКД общей площадью более 54 тыс. кв. меотров;

Дмитровском — 1 МКД общей площадью более 3 тыс. кв. метров;

Постановка на кадастровый учет дает возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. Это позволяет: обеспечить граждан новым комфортным жильем и улучшить жилищные условия, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.