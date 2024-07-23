167 тыс заявлений по учету имущества поступило от жителей Подмосковья за полгода

На территории Московской области за июнь 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило более 167 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 16 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На регистрацию ипотеки подано около 20 тыс. заявлений, из которых более 92% — в электронном виде. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 8 тыс. заявлений, из которых 96% — в электронном виде.

Росреестр системно работает над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти.

В настоящее время практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт Росреестра, что значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.

«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан. Получение услуг Росреестра в электронном виде является более удобным, эффективным и экономичным способом взаимодействия с ведомством», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.