14 общежитий для иностранных работников построят в Подмосковье до конца года

Каждое общежитие для иностранных работников в Подмосковье возводят под надзором Главгосстройнадзора. Инспекторы ведомства следят за тем, чтобы здания возводились в полном соответствии утвержденным проектам, включая наличие систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, площадь жилых помещений и др. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Яркий пример — жилые корпуса для иностранных работников в городском округе Раменское, где при сопровождении центра содействия строительству Подмосковья на территории действующих складов возвели два новых жилых корпуса площадью 5 тыс. кв. м, еще один был построен ранее. Они рассчитаны на 1 100 постояльцев. В зданиях, оснащенных всем необходимым, уже проживает 329 иностранных работников. Все они зарегистрированы и стоят на учете в ФМС.

Застройщик — компания «Логопарк менеджмент» возвела здания, отвечающие всем требованиям регионального стандарта: здесь введена пропускная система, установлено видеонаблюдение, объект охраняется 24/7. В корпусах — комнаты вместимостью до 8 человек, санузлы, места для приготовления пищи, постирочные и помещения для сушки белья. В шаговой доступности — столовая.

Всего в Подмосковье введено в эксплуатацию 6 общежитий для легальных мигрантов, еще 8 планируют достроить до конца текущего года.

Наличие общежитий, расположенных в шаговой доступности от складских помещений и оптово-распределительных центров — это требование регионального стандарта, действующего в Подмосковье. Теперь получить разрешение на строительство склада, превышающего по площади 30 тыс. кв. м, в Главгосстройнадзоре Подмосковья бизнес может только если проектом предусмотрено строительство общежития для приезжих работников.

Стандарт нацелен на то, чтобы, с одной стороны, обеспечить комфортными местами проживания иностранных работников, а с другой — контролировать нахождение трудовых мигрантов на территории региона, исключив «резиновые квартиры».

Сегодня такие общежития возводят, в основном, крупные компании. Жильем работников больших складов и распредцентров обеспечивают Яндекс, Озон, Ламода, ВкусВилл, Вайлдбериз и другие крупные представители бизнеса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

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