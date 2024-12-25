108 объектов образования в Подмосковье планируют отремонтировать в 2025 году

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил капитальный ремонт объектов образования. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в 2025 году запланировано провести капитальный ремонт 108 образовательных организаций, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Капитально отремонтировать планируют:

56 школ;

40 садиков;

7 колледжей;

5 учреждений допобразования.

«На эти цели предусмотрено порядка 30 млрд рублей», — рассказал спикер Мособлдумы.

По его словам, всего за 2022–2024 годы в Подмосковье капитально отремонтированы 173 школы, 63 детских сада, 20 профессиональных образовательных организаций и 4 учреждения допобразования.

Председатель комитета Линара Самединова отметила, что по указу президента РФ Владимира Путина до конца 2030 года необходимо завершить капремонт школ и садиков, которые признаны нуждающимися в таком ремонте на 1 января 2025 года.

Всего программа капитального ремонта до 2027 года включает в себя свыше 280 объектов образования.

«В рамках капитального ремонта зданий школ проводятся также переоснащение образовательных организаций, благоустройство прилегающей территории, повышение квалификации педагогов», — подчеркнула Линара Самединова.

Председатель Комитета также добавила, что на каждом этапе капитального ремонта объектов образования ведется общественный контроль, в том числе депутатский и родительский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.