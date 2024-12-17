10 млн раз жители и инвесторы Подмосковья обратились к сервису «Градпроработка»

Почти 10 млн раз жители и инвесторы Московской области воспользовались сервисом «Градпроработка». «Геопортал Подмосковья» один из самых востребованных цифровых ресурсов среди жителей, проектировщиков, инвесторов и иных участников строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Так, один из сервисов — «Градпроработка» продолжает набирать популярность и уверенно приближается к 10 млн использований с момента его запуска. С начала 2024 года сервисом воспользовались 3,3 миллиона человек, что на 1,2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года», ­– рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Портал регулярно обновляется, поддерживая актуальность информации и отвечая на запросы пользователей. Последние глобальные изменения коснулись сервиса «Градпроработка». Его главная функция — оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.

«Среди ключевых возможностей сервиса — получение сведений о градостроительном потенциале земельного участка, его виде разрешенного использования в соответствии с утвержденными ПЗЗ, а также о наличии ограничений в виде пересечений границ участка с зонами с особыми условиями использования территории. К таким условиям относятся охранные зоны инженерных коммуникаций, водоохранные зоны и приаэродромные территории. Подробную информацию о территории, планируемой к освоению, можно будет получить путем генерации справки о земельном участке. Функция стала доступной совсем недавно посредством кнопки „Печатная форма“, что значительно упростило сбор исходных данных», — добавил Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что в случае наличия ограничений по использованию земельного участка в границах тех или иных ЗОУИТ, сервис «Градпроработка» автоматически формирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства. В плане будут указаны уполномоченные органы или организаций, в которые необходимо обратиться за согласованием, проведением измерений или предоставлением того или иного заключения. Также в плане указывается способ получения услуги и средний срок ее оказания, что позволит определить средний срок инвестиционно-строительного цикла планируемого объекта и существенно сэкономит трудозатраты и время заявителей на поиск информации о согласовании строительства или реконструкции.

Кроме того, модернизация сервиса «Градпроработка» позволила загружать файлы с координатами границ земельного участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

«Польза сервисов Геопортала очевидна как для потенциальных инвесторов, так и для граждан, планирующих строительство или покупку земельного участка. Навигация ресурса и использование сервиса Градпроработка интуитивно понятны, что существенно упростит процесс поиска информации пользователям — для этого достаточно ввести кадастровый номер интересующего земельного участка в поисковой строке», — добавил генеральный директор «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.