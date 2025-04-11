В Подмосковье за «трудными подростками» закрепили свыше 60 наставников

Институт наставничества для несовершеннолетних с девиантным поведением с целью профилактики повторных преступлений среди подростков официально заработал в Подмосковье — на днях вступил в силу закон, согласно которому назначать наставников для «трудных подростков» будут муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в прошлом году был принят федеральный закон, официально закрепляющий институт наставничества для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.Теперь такое решение на законодательном уровне принято и в Московской области.

«Основной целью наставника является оказание всесторонней помощи подростку в адаптации к социальным условиям. Это касается и получения им образования, профессиональной ориентации, формирования позитивных жизненных ценностей, предотвращение совершения несовершеннолетними правонарушений. Наставник также должен интересоваться, как его подопечный посещает учебу, ведет себя в образовательном учреждении, семье и обществе. Назначать наставника муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних смогут при обязательном согласии как самого ребёнка, так и его родителей или законных представителей», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Он добавил, что формирование и ведение реестров наставников и организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возложены на Министерство просвещения Российской Федерации.

«В Московской области по данным на первую декаду апреля свою работу начали 64 наставника в Королёве, Зарайске, Лосино-Петровском, Наро-Фоминске и Реутове. Среди них — мастера производственного обучения в колледжах, представители молодёжных центров. Все они уже ознакомлены с новыми положениями и готовы обратиться в установленном порядке для включения в реестр наставников», — сказал в заключении Игорь Брынцалов.

Кто может стать наставником?

Физические лица или общественные организации, изъявившие желание.

Заявки подаются через портал Добро.рф

Данные о кандидатах передаются в министерство образования РФ, которое формирует федеральный реестр наставников.

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних будут выбирать наставников из этого реестра для подростков, нуждающихся в сопровождении.

Наставничество осуществляется на добровольных общественных началах.

Требования к наставникам

Обязательное прохождение специальной подготовки (либо это педагогические или социальные работники).

Запрет на наставничество для: лиц с судимостью или привлеченных к уголовной ответственности по ряду статей, а также иностранных агентов (физических лиц или организаций).

Изменить условия или расторгнуть соглашение.

Если наставник не выполняет требования не реже одного раза в месяц встречаться со своим подопечным, не выполняет план работы по индивидуальной профилактике, то муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних имеет право отстранить его от выполнения этой функции.

Также в случае, если не сложились отношения сторон, по желанию подростка комиссия может поменять наставника.

Наставник же может расторгнуть соглашение, если обстоятельства больше не позволяют выполнять ему эту работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.