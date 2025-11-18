сегодня в 18:27

В Подмосковье выделят более 900 млн рублей на жилье для молодых семей в 2026 г

В Московской области программа по улучшению жилищных условий для молодых семей реализуется с 2007 года. В рамках нее предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, за период 2026–2028 годов планируется предоставить социальные выплаты 739 молодым семьям.

«Данная программа — это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она дает молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 миллионов рублей», — пояснил парламентарий.

Спикер регионального парламента также напомнил об этапах программы — сначала необходимо собрать пакет документов и встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, далее — подать заявку на участие в программе, получить сертификат на использование субсидии.

В программе могут принять участие:

Молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие одного ребенка и более;

Молодые семьи РФ, имеющие от одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ;

Неполные многодетные семьи, состоящие из одного молодого родителя — гражданина РФ и одного и более детей.

Условия участия в программе:

Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет;

Молодая семья была признана нуждающейся в жилищных помещениях и имела место жительства в Московской области;

У семьи имелись доходы либо денежные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

Наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных.

Размер выплаты составляет:

Не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

Не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.

Выплату можно использовать для:

Оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

Цены договора строительного подряда на создание объекта ИЖС;

Первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа;

Оплаты цены договора участия в долевом строительстве при условии внесения соответствующих средств на счет эксроу;

Оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья;

Последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность;

Погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (если на момент заключения ипотечного кредитного договора семья была признана нуждающейся в жилых помещениях).

Подать заявление на участие в программе можно лично, обратившись в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов, а также через личный кабинет на портале РПГУ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.