В Подмосковье выделят более 900 млн рублей на жилье для молодых семей в 2026 г
В Московской области программа по улучшению жилищных условий для молодых семей реализуется с 2007 года. В рамках нее предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, за период 2026–2028 годов планируется предоставить социальные выплаты 739 молодым семьям.
«Данная программа — это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она дает молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 миллионов рублей», — пояснил парламентарий.
Спикер регионального парламента также напомнил об этапах программы — сначала необходимо собрать пакет документов и встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, далее — подать заявку на участие в программе, получить сертификат на использование субсидии.
В программе могут принять участие:
- Молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие одного ребенка и более;
- Молодые семьи РФ, имеющие от одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ;
- Неполные многодетные семьи, состоящие из одного молодого родителя — гражданина РФ и одного и более детей.
Условия участия в программе:
- Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет;
- Молодая семья была признана нуждающейся в жилищных помещениях и имела место жительства в Московской области;
- У семьи имелись доходы либо денежные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- Наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных.
Размер выплаты составляет:
- Не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
- Не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.
Выплату можно использовать для:
- Оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
- Цены договора строительного подряда на создание объекта ИЖС;
- Первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа;
- Оплаты цены договора участия в долевом строительстве при условии внесения соответствующих средств на счет эксроу;
- Оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья;
- Последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность;
- Погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (если на момент заключения ипотечного кредитного договора семья была признана нуждающейся в жилых помещениях).
Подать заявление на участие в программе можно лично, обратившись в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов, а также через личный кабинет на портале РПГУ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.