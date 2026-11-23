В Подмосковье выделят более 33 млрд руб на льготные лекарства в 2027 году

Власти Московской области планируют направить более 33 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами в 2027 году. Право на такую помощь имеют более 810 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил о планах финансирования льготного лекарственного обеспечения в 2027 году.

«В Московской области зарегистрировано более 810 тысяч граждан, имеющих право на социальную помощь в части лекарственного обеспечения. И это количество ежегодно увеличивается, а в перечни льготных лекарств включаются новые препараты. Поэтому, формируя бюджет на 2027 год, на эти цели мы планируем значительные средства — более 33 миллиардов рублей», — сказал депутат.

Рецепты на льготные препараты в регионе оформляют в электронном виде. Информация о них хранится в личном кабинете на портале «Здоровье». Получить электронный рецепт можно не выходя из дома — на телемедицинской консультации.

Запись на такую консультацию доступна через региональный портал «Здоровье», инфомат в медицинской организации и по телефону 122.

Робот на основе искусственного интеллекта Светлана напоминает о необходимости продлить электронный рецепт и предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Получить лекарства можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.