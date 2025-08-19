В Подмосковье вступает в силу закон о штрафах за нелегальные услуги такси в аэропортах

С 19 августа в Московской области вступает в силу закон, которым вводятся штрафы за предложение услуг такси в аэропортах Московской области вне специально отведенных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, штрафы составят 5 тысяч рублей на граждан, 20 тысяч рублей на должностных лиц и 50 тысяч рублей на юридических.

«Заказать такси в аэропорту можно через официальные стойки, либо через приложения агрегаторов. Предложения услуг по перевозке от так называемых „зазывал“ незаконны», — подчеркнул Брынцалов.

«Зазывалы, как правило, завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги. Хаотичные толпы таксистов у выхода из зоны прилета портят впечатление и мешают потоку людей. Кроме этого, нелегальные таксисты часто работают без лицензий, их машины не проходят обязательный техконтроль, а сами водители — медосмотры. Это риск: от поломок в пути до непредсказуемого поведения за рулём. Штрафы же создадут реальные финансовые барьеры для таких практик», — сказал Брынцалов.

Новые правила действуют в аэропортах, расположенных на территории Московской области. Это Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и, соответственно, в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.