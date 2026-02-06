В Подмосковье ветеранам СВО предлагают более 5 тысяч вакансий у 793 работодателей

В Подмосковье для участников специальной военной операции доступно свыше 5 тысяч вакансий от 793 работодателей. На сегодняшний день трудоустроены 2 866 ветеранов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Профильный комитет Мособлдумы провел выездное заседание, на котором обсудили вопросы медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции. Особое внимание уделили трудоустройству ветеранов.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в регионе уже трудоустроены 2866 ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. Из них 573 человека нашли работу через центр занятости. Ветеранам помогают с составлением резюме, прохождением переобучения, а также организуют профтуры на предприятия.

В реестре Подмосковья зарегистрированы 793 работодателя, предлагающих более 5 тысяч вакансий для вернувшихся участников СВО. В регионе действует закон о квотировании рабочих мест для ветеранов: работодатели с численностью свыше 200 сотрудников обязаны принять на работу хотя бы одного ветерана боевых действий. Квота считается выполненной только при заключении трудового договора.

В рамках президентской программы «Время героев» в Московской области реализуется проект «Герои Подмосковья», направленный на переобучение и трудоустройство участников СВО. С 15 сентября первые 70 человек приступили к обучению в «Мастерской управления «Сенеж» по программе РАНХиГС. Лучшим выпускникам предложат трудоустройство или включение в кадровый резерв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.