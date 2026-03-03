В Подмосковье в 2026 году 19 тыс медиков получат компенсацию аренды

Количество медиков, получающих компенсацию за аренду жилья в Подмосковье, в 2026 году вырастет до 19 тыс человек. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 5,6 млрд рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Программа компенсации аренды жилья для медицинских работников действует в регионе с 2022 года. Если на старте поддержку получали 8,2 тыс человек, то сейчас ей воспользовались уже более 16,6 тыс медиков. В 2026 году власти прогнозируют рост числа получателей до порядка 19 тыс человек.

«Вопрос обеспечения жильем наших медицинских специалистов является одним из ключевых. Это наказ жителей, закрепленный в Народной программе «Единой России». Чтобы в подмосковных поликлиниках и больницах работали профессионалы, нужно создать условия для жизни», — отметил Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что компенсация аренды — важная часть комплекса мер поддержки, который действует в регионе.

Размер ежемесячной выплаты составляет до 30 тыс рублей. Если оба супруга работают в системе здравоохранения, семья может получать до 45 тыс рублей. Заявление на компенсацию можно оформить через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.