В Подмосковье стартует конкурс лучшего работодателя в сфере занятости ветеранов

В Подмосковье 13 октября стартует конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» — постановление о его проведении принято Мособлдумой на 117-м заседании 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, в прошлом году был принят закон, которым установлены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. В этом году в весенней сессии условия квотирования расширены.

Конкурс, как добавил Брынцалов, станет стимулом для работодателей к повышению уровня социальной поддержки ветеранов боевых действий.

В нем смогут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также их филиалы и представительства, осуществляющие деятельность на территории Московской области.

Исключения составляют организации, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в этом качестве, и работодатели, имеющие задолженность по заработной плате.

Как принять участие

В период с 13 по 27 октября 2025 года заполнить и предоставить анкету участника, направить конкурсные материалы на электронный адрес: zdravmod@yandex.ru.

Работодатель вправе предоставить дополнительную информацию, позволяющую оценить эффективность деятельности в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий: фото-, видео-, документальные и иные материалы и свидетельства.

Дополнением к анкете участника конкурса также считается:

презентация, размер которой не должен превышать 15 слайдов, включая титульный слайд;

видеопрезентация или видеоролик, хронометраж которого должен иметь продолжительность не менее двух минут, но не более 10 минут.

Критерии оценки

Баллы присваиваются по следующим показателям:

численность работающих ветеранов боевых действий;

численность работающих ветеранов боевых действий, признанных инвалидами;

величина среднемесячной заработной платы работающих ветеранов боевых действий;

наличие льгот (дополнительных мер социальной поддержки за счет средств работодателя), которыми могут пользоваться работающие ветераны боевых действий;

организация обучения, повышения квалификации работников из числа работающих ветеранов боевых действий за счет средств работодателя;

проведение мероприятий по интеграции работников из числа ветеранов боевых действий в коллектив работодателя, включая мероприятия по социальной и психологической адаптации в коллективе работодателя;

проведение культурных, досуговых, спортивных и других мероприятий для членов семей работников, включая детей ветеранов боевых действий;

сотрудничество работодателя с органами службы занятости и профсоюзной организацией.

Победителями конкурса будут те, кто наберет наибольшее суммарное количество баллов. Всего предусмотрено три призовых места.

По результатам профильный комитет Мособлдумы не позднее 25 ноября направит приглашение для участия в церемонии награждения, которая пройдет не позднее 15 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.