В Подмосковье работают 49 кабинетов медико-психологического консультирования

В России ежегодно 22 ноября отмечается день психолога. По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева , у жителей Подмосковья есть возможность посетить психолога в рамках ОМС, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Моральное, психическое здоровье человека не менее ценно, чем здоровье физическое. Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи. На сегодняшний день в регионе организовано 49 кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиник. В этих кабинетах можно пройти первичную диагностику и психологическое консультирование», — рассказал Андрей Голубев.

Помощь в кабинетах оказывается за счет ОМС. Обратиться туда могут пациенты по направлению лечащего врача, в частности, по вопросам, связанным с заболеваниями. Кроме этого, помощь в кабинетах оказывают ветеранам боевых действий.

За 10 месяцев 2024 услуги по первичной диагностике и психологическому консультированию получили 25,8 тыс. граждан, из них 129 участников СВО, а также 321 пациент с онкологическими заболеваниями. По результатам первичной диагностики 3,1 тыс. граждан были направлены на дальнейшую консультацию к другим специалистам узкого профиля.

«Помимо этого, в Подмосковье также организовано 20 кабинетов медико-психологической помощи и 17 психотерапевтических кабинетов», — отметил Голубев.

В данные кабинеты пациенты могут быть направлены из кабинетов медико-психологического консультирования, а также из регионального отделения Государственного фонда поддержки СВО «Защитники Отечества».

«Отдельно хотел бы отметить работу филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области. За 10 месяцев текущего года, психологическая помощь и поддержка в региональном филиале фонда была оказана 104 участникам СВО и 357 членам их семей», — добавил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.