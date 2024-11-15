В Подмосковье работают 2 894 лицензированных медкабинета в детсадах и школах

В Мособлдуме в рамках совместного заседания двух профильных комитетов обсуждалась реализация проекта «Школьная медицина». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мероприятие организовано по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. На тему организации школьной медицины обратил внимание президент», — подчеркнула председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что в прошлом году на федеральном уровне был принят закон, касающийся регулирования сферы школьной медицины.

«Но большая часть вопросов еще нуждается в корректировке, доработке, уточнении и совершенствовании», — отметил Голубев.

По его словам, Московская область находится в лидерах, поскольку в регионе успешно реализуется программа «школьная медицина».

«Наши коллеги разработали программу — новую модель профилактической деятельности для школьников, автором её стал главный врач Видновской клинической больницы. Главная цель проекта — создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей за счет раннего выявления патологии, переход на электронный документооборот», — рассказал Андрей Голубев.

Начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Московской области Елена Ляккер привела данные, что на сегодняшний день в школах Подмосковья обучаются свыше 1 млн учеников, а садики посещают 427 тыс. воспитанников. Работают 2 894 лицензированных медицинских кабинета, из них 1 710 в дошкольных учреждениях и 1 184 — школьных.

При этом Елена Ляккер рассказала, что укомплектованность кабинетов врачами составляет 69%, а медсестрами — 74%.

«Врачебный и сестринский персонал некоторых наших кабинетов работает не на постоянной основе, а на основе графика. Укомплектованность, которую мы наблюдаем — это люди, которые выделены для работы в школах и садах, но один работник не равен одному медкабинету. Для нас сейчас необходимо, чтобы в учреждении был 1 кабинет и 1 медицинский работник, без графика посещения, а с полным рабочим днем в этом кабинете», — пояснила она.

Елена Ляккер подчеркнула, что наиболее предпочтительно, чтобы в медкабинетах работали не врачи и медсестры, а фельдшеры.

«Фельдшер — это тот сотрудник, который в состоянии провести осмотр ребенка, назначить ему обследование, осмотреть перед вакцинацией и так далее. Если бы в школьных кабинетах работали фельдшера, то это был бы тот персонал, который нужен. При этом мы бы освободили врачебный персонал для работы в поликлиниках», — отметила Елена Ляккер.

Елена Ляккер рассказала, что на федеральный уровень были внесены предложения для изменения федерального приказа для того, чтобы были пересмотрены штатные нормативы и пересмотрен персонал, который может работать в медкабинетах — в настоящее время фельдшеры работать не могут. А также, чтобы был пересмотрен перечень оборудования для лицензирования.

В рамках реализации проекта «школьная медицина» много внимания уделялось цифровизации. Так, теперь профилактические осмотры проводятся с внесением данных в ЕМИАС, а результаты отображаются в личном кабинете родителей на РПГУ. Также данные вносятся о проведенной вакцинации. Теперь можно оформить онлайн через «Школьный портал» 7 видов справок и получить их в медкабинете школы. Справка 095у теперь оформляется в электронном виде.

Благодаря подключению к системе ЕМИАС сейчас видно, сколько детей обращалось в медкабинеты. С начала года по ноябрь всего в медкабинетах было принято 892 тыс. детей. Из них:

185 тыс. — иммунопрофилактика;

885 тыс. — профилактический осмотр;

81 тыс. — по заболеванию;

684 тыс. — с профилактической целью.

Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима подробно остановилась на еще одной теме — организации школьного питания.

Отдельные категории семей получают бесплатное питание в школе. Такая мера поддержки предоставляется, в первую очередь, многодетным семьям, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям-сиротам. Муниципалитеты вправе на своем уровне устанавливать дополнительные категории.

Всего бесплатное питание в школе получают 270 тыс. детей из льготных категорий.

Лариса Сулима подчеркнула, что свыше 70 тыс. школьников имеют показания для соблюдения диеты. Это дети с сахарным диабетом, фенилкетонурией, целиакией, атопическим дерматитом, аллергией. Ребята с такими заболеваниями не могут питаться в общей столовой, они нуждаются в особом внимании.

«Для таких детей предусмотрены документы, которые родители должны предоставить директору школы, чтобы были обеспечены соответствующие условия. В свою очередь образовательная организация должна предоставить детям, которые нуждаются в диетическом питании, условия для хранения контейнеров — чтобы их можно было хранить, разогреть», — рассказала Лариса Сулима.

Андрей Голубев и Линара Самединова отметили, что комитеты совместно возьмут в проработку вопрос по особому питанию для школьников из льготных категорий. Здесь планируется проработать вопрос о возможности предоставления частичной или полной компенсации стоимости питания для родителей.

Лариса Сулима добавила, что в области уделяется большое внимание здоровьесбережению детей. В регионе работают 932 школьных спортивных клуба, которые посещают 150 тыс. детей, а также 556 школьных туристских клубов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.