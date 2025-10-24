В Подмосковье работает свыше 15 тыс водителей общественного транспорта

В последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского транспорта — в 2025 году праздник выпал на 26-е число. В этот день по традиции чествуют людей, управляющих общественными видами транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Подмосковье ежедневную перевозку пассажиров по наземным маршрутам осуществляют свыше 15 тысяч водителей. Большая часть из них трудится в «Мострансавто». По словам спикера регионального парламента, это неслучайно, ведь предприятие проводит активную работу по привлечению новых кадров, в том числе участников спецоперации.

«Благодаря ежедневной работе, аккуратной езде и пунктуальности водителей общественного транспорта наши жители получают возможность вовремя и с комфортом добираться на работу, учебу, в медицинские и другие соцучреждения, и после возвращаться домой к своим семьям. Мы, со своей стороны, должны создавать условия комфортной работы тем, кто за рулем. Поэтому следим за состоянием автопарка. В этом году мы обновим его на 428 автобусов — свыше 280 уже вышли на линии, остальные запустим до конца ноября», — рассказал парламентарий.

Игорь Брынцалов добавил, что регион с каждым годом растет, строятся современные жилые кварталы, потому ежегодно запускаются новые маршруты, а на самые востребованные выпускаются дополнительные автобусы.

В День работника автомобильного и городского транспорта спикер регионального парламента пожелал виновникам торжества «безопасных маршрутов, понимающих пассажиров, надежных коллег и технического совершенства во всем».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.