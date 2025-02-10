В Подмосковье проживают более 98,3 тыс ветеранов боевых действий

На территории Московской области проживают более 98 тыс. ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

Президент России подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества в стране.

«Президент подчеркнул, что это не только дань памяти Героям Великой Отечественной войны, но и признание героизма российских воинов, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Сейчас в Подмосковье проживает свыше 98,3 тысячи ветеранов боевых действий», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что для ветеранов боевых действий, помимо федеральных, в Подмосковье предусмотрен и целый ряд региональных мер поддержки.

Меры поддержки ветеранов боевых действий в Подмосковье

Ветеранам, проживающим в Подмосковье, предоставляется:

бесплатный проезд на наземном транспорте Подмосковья и Москвы, а также на Московском метрополитене для инвалидов боевых действий;

бесплатная реабилитация в центре социально-медицинской реабилитации «Ясенки»;

оплата 50% от стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения;

социальная газификация дома. Оплачивается стоимость газового оборудования, но не более 80 тыс. рублей, а также работы по газификации;

одиноко проживающим инвалидам боевых действий предоставляются бесплатное социальное обслуживание во всех формах;

инвалидам I группы предоставляется дополнительная ежемесячная компенсация 50% за услуги ЖКХ и оплату жилья (ещё 50% — за счет средств федерального бюджета);

ежемесячная выплата в размере 4,5 тыс. рублей — инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан.

Квоты при трудоустройстве

Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота составляет 1% от среднесписочной численности работников

Выплата 500 тыс. рублей взамен земельного участка

Выплату смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.