В Подмосковье проводят капремонт 82 объектов образования в 2024 году

Капремонт объектов сферы образования — вопрос, который требует особого внимания и контроля со стороны всех уровней власти. На этом регулярно акцентирует внимание президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Московской области, с начала старта федеральной программы по капитальному ремонту объектов образования, работа ведется системно. В этом году в регионе капитально ремонтируется 82 объекта образования, в их числе 42 школы, 26 детских садов и 10 колледжей. На это планируется потратить свыше 24 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей из регионального бюджета.

«Ремонт школ, детских садов на особом контроле у депутатов в их избирательных округах. Они совместно с представителями администраций, общественных палат и жителями инспектируют ход работ на всех этапах. Это важно, так как пока объект еще находится в стадии ремонта, есть возможность что-то в нем изменить и сделать лучше», — добавил Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова отметила, что ремонтные работы находятся в активной стадии, поэтому важно проверять и следить насколько соблюдаются сроки и, если возникают какие-то вопросы, оперативно подключаться и искать пути решения.

«По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова наш комитет провел выездное расширенное заседание в Щелкове. Этот городской округ выбран не случайно. Здесь капитально ремонтируют сразу 5 объектов всех уровней образования: детский сад, две школы, детский оздоровительно-образовательный центр „Нептун“, а колледж уже открыт после ремонта в феврале 2024 года», — рассказала Линара Самединова.

«По решению губернатора Московской области наша программа по капремонту расширена. Добавились колледжи, детские сады и долгожданные объекты дополнительного образования. Так, одно из допучреждений мы посетили в Щелкове — это бассейн. У нас всего в области капитально ремонтируются в этом году 4 объекта допобразования», — добавила Самединова.

Также депутаты проинспектировали две школы и детский сад. Объекты входят в «зеленую зону». Все работы выполняются согласно графику. Открытие запланировано к началу учебного года.

Что касается планов на будущий год, то в Московской области планируют капитально отремонтировать 85 объектов образования. На это выделят порядка 25 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей из регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.