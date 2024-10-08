В Подмосковье прошел областной чемпионат по настольной игре

В музее «Новый Иерусалим» прошел первый чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье», приуроченный к 95-летнему юбилею Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Настольная игра была выпущена Мособлдумой в год 30-летия подмосковного парламента. Игроки, перемещаясь по игровому полю, сталкиваются с вопросами и заданиями, связанными с историей и культурными особенностями области. Таким образом, в игровом процессе можно узнать много нового и интересного про Подмосковье.

«Мы передали игру в школы, колледжи, молодежные центры. Хотели, чтобы игра вызвала интерес у ребят к изучению родного края», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Первый муниципальный этап по игре прошел в Электростали — городской округ стал инициатором. Самединова отметила, что библиотечная система округа организовала такой чемпионат для всех колледжей и школ города и разработала механику проведения, поскольку настольную игру не так просто проводить как командный квиз.

Муниципальные этапы прошли в городских округах Подмосковья. В результате в финал вышли более 30 команд и порядка 200 участников.

«Мы воспользовались возможностью проведения чемпионата на площадке «Нового Иерусалима», чтобы ребята узнали еще больше про родной край. Музей приготовил для всех участников экскурсии, как по постоянной, так и по временной экспозициям. Для участников выступил эстрадно-джазовый коллектив Московского Губернского колледжа искусств из Химок, Джазово-симфонический оркестр «Иллюзион» из Орехово-Зуево. В общем, дети творят для детей. Все вместе изучают родное Подмосковье и отмечают 95-летие Московской области», — отметила председатель комитета.

Ребята поделились своими впечатлениями от игры и признались, что благодаря ей смогли узнать много нового про Подмосковье, а над заданиями периодически приходилось поломать голову.

«Благодаря игре узнаешь много интересного о других городах, некоторые задания были даже неожиданными. И в целом приехать на чемпионат было очень здорово. Мы с одноклассниками думали над тем, как к нему подготовиться, как будут готовиться другие команды. Настрой уверенный», — рассказала Полина Ахмедова из г. о. Бронницы.

Механика проведения игры несложная — капитан располагается за основным игровым столом, команда — за спиной капитана, на столах для капитанов находится основное игровое поле, на столах для команд игровые планшеты — копилки правильных ответов и карточки с номером команды и дополнительной информацией. У ведущего хранятся правильные ответы и жетоны, которые выдаются в случае правильного ответа. Команда, которая набрала наибольшее количество баллов во время игры, становится победителем.

Победителями Чемпионата стали:

Первое место — МБОУ СОШ № 15 им. Б. Н. Флерова из Королева;

Второе место — Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е. Ф. Кошенкова из Павловского Посада;

Третье место — МОУ «Гимназия Nº1» из Воскресенска.

Победителям вручили спилс-карты Московской области.

Но ни один участник регионального чемпионата не уехал с пустыми руками — все получили памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.