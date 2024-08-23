В Подмосковье предложили создать креативные классы для детей

В Московской области проходит форум «100% Креатив. В ходе форума прошли 8 секций с приглашением свыше 60 спикеров, которые озвучили свои идеи и предложения о том, что можно сделать в области для развития креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На секции «Образование в креативных индустриях: новые смыслы и продукты» обсуждали вопрос подготовки специалистов, способных отвечать на вызовы современности. Предприниматель, учредитель АНОО Школа «Вектор», председатель комитета по образованию МОО «Опора России» Денис Бикбаев предложил разработать в Московской области пилотный проект по созданию в ряде муниципалитетов креативных классов для детей.

«Можно их организовать по направлениям, например: север, юг, запад, восток, но в городах с населением от 100 тысяч. Вокруг есть маленькие города-спутники, из которых детям будет удобно добираться до этого креативного класса. Создавать что-то большое на одном месте очень затратно, поскольку область у нас большая, и, чтобы дети могли ездить и обучаться, нужно уже создавать целую инфраструктуру, общежития, кампусы. Это уже следующий уровень, Креативные классы сделать гораздо проще, на это не требуется много дополнительных средств», — сказал Денис Бикбаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.