В Подмосковье подросткам предложили более 12 тыс временных работ

Более 12 тыс временных рабочих мест для подростков создали в Московской области к концу марта 2026 года. Договоры заключило 161 предприятие региона, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье продолжается подготовка к летней и каникулярной занятости несовершеннолетних. Подросткам доступны вакансии курьера, помощника вожатого, аниматора, сотрудника пункта выдачи заказов и рабочего по благоустройству.

«За первый квартал свыше тысячи ребят временно трудоустроились. В прошлом году работу нашли более 20 тыс подростков: 536 предприятий заключили договоры с Кадровым центром Подмосковья и предоставили 24,7 тыс временных рабочих мест», — привел данные Андрей Голубев.

Он добавил, что Кадровый центр помогает не только с трудоустройством, но и с профориентацией. Молодые люди могут пройти тестирование, получить индивидуальные консультации и посетить тренинги. На портале «Работа в России» работает сервис «Практики и стажировки», где размещены 72 заявки работодателей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рекомендовала родителям внимательно изучать условия вакансии и обязательно оформлять трудовой договор.

«Не соглашайтесь на работу без договора. Обращайтесь в Кадровый центр за профориентацией, советуйтесь с родителями. Ваша безопасность важнее первой зарплаты», — подчеркнула Мишонова.

Для временного трудоустройства подростку необходимо подать заявление через портал «Работа в России». По федеральному закону участники студенческих отрядов или обратившиеся через Кадровый центр могут работать в выходные и праздничные дни летом с согласия самого подростка и родителя, если ему нет 15 лет, либо только с согласия подростка старше 15 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.