В Подмосковье почти 300 ветеранов СВО трудоустроены на квотируемые рабочие места

Мособлдума подводит итоги весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента были приняты изменения в закон «О квотировании рабочих мест», согласно которым меняются условия выполнения квоты по трудоустройству ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, устанавливается квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении с ветераном трудового договора.

«Сейчас стоит вопрос помощи в трудоустройстве наших вернувшихся Героев — это задача, поставленная президентом. И Подмосковье уже делает реальные шаги в этом направлении. В регионе по инициативе Губернатора была запущена образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья». Мы со своей стороны в прошлом году приняли закон, которым установили квоты для прима на работу ветеранов боевых действий. На квотируемые рабочие места уже трудоустроено порядка 300 ветеранов боевых действий», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«С 1 сентября действие закона будет расширено. Важно, что рабочие места не будут создаваться «для галочки», а действительно будут заняты. Планируется, что норма о квотировании обеспечит ветеранам боевых действий порядка 1 300 дополнительных рабочих мест в Подмосковье», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Ответы на вопросы по реализации закона:

Предусмотрены ли субсидии для работодателей, которые берут на работу ветеранов боевых действий?

Да, для работодателей предусмотрены субсидии.

В рамках приказа фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) № 2712 работодатели могут получить компенсацию, если они создают рабочие места для:

инвалидов I и II групп;

ветеранов боевых действий с инвалидностью.

Возмещаются фактические затраты, но не более 200 тыс. рублей.

Также в рамках приказа СФР № 2714 работодатели могут частично возместить расходы на оплату труда в размере до 3 МРОТ, включая страховые взносы, (~87,5 тыс. рублей) при трудоустройстве следующих категорий граждан:

ветеранов боевых действий;

лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014;

членов семей погибших участников СВО;

инвалидов.

Если компания сокращает штат, освобождает ли это от квоты?

Если в компании остается меньше 200 сотрудников после сокращения, то она больше не обязана соблюдать квоту по трудоустройству ветеранов боевых действий.

Можно ли оформить ветерана боевых действий на часть ставки или только на полную занятость?

Изменения в законодательстве вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Сейчас разрабатываются Правила, которые уточнят, как именно работодатели должны выполнять эту квоту.

Главное условие — с ветераном должен быть заключен трудовой договор (в том числе срочный), где прописана его трудовая функция. Неполная занятость (часть ставки) тоже подходит — потому что это официальная работа по договору, просто с сокращенным рабочим временем.

Что делать, если ветеран отказывается от предложенной работы? Считается ли это нарушением квоты?

Квота будет считаться выполненной при наличии трудового договора.

Отказ ветерана боевых действий от предложенной работы не будет являться основанием невыполнения квоты.

Как быть с удалёнными работниками? Они учитываются в общей численности?

Да, учитываются. Согласно главе 49.1 Трудового кодекса РФ на дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства.

Если ветеран боевых действий работает удаленно, это засчитывается в квоту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.

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