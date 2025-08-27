В Подмосковье около 5 млрд руб выделено на питание учащихся из льготных категорий

Одна из дополнительных мер поддержки, которая предусмотрена для школьников в Московской области — бесплатное питание в школе. На эти цели в 2025 году предусмотрено 4,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«От качественного и полноценного питания наших детей в школе зависит их здоровье, концентрация на уроках и, в конечном счете, успешная учеба. В то же время, это не должно быть дополнительной финансовой нагрузкой для тех семей, которые нуждаются в поддержке. В Подмосковье для ряда льготных категорий семей предусмотрено бесплатное питание детей в школе», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в первую очередь такая поддержка предоставляется детям, чьи отцы защищают нашу страну в ходе СВО, детям из многодетных семей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, детям-сиротам из социальных центров.

«При этом муниципалитеты вправе на своем уровне устанавливать дополнительные категории», — добавил Игорь Брынцалов.

Помимо этого, по указу президента, все 460 тыс. учеников 1-4 классов будут получать однократное бесплатное питание. На эти цели предусмотрено порядка 6,3 млрд рублей», — добавил Игорь Брынцалов.

С 1 сентября в подмосковных школах обновится меню. В столовых появятся новые блюда: круассаны, блинчики, хлопья с молоком, рыбные палочки и куриные шницели. При этом в обновленном меню сохранятся и привычные блюда.

Как оформить бесплатное школьное питание

Оформлять питание для учеников начальных классов не нужно. Это право предоставляется автоматически.

Льготники для оформления бесплатного школьного питания должны обратиться в администрацию образовательного учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.