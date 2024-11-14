В Подмосковье обсудили реализацию уголовно-исполнительной политики РФ в сфере пробации

В Мособлдуме 14 ноября 2024 года состоялось заседание координационного совета при управлении Минюста России по Московской области, на котором был рассмотрен вопрос реализации в Московской области уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере пробации и исполнения требований Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», сообщает пресс-служба управления Минюста РФ по Московской области.

В координационном совете приняли участие: вице-Губернатор Московской области, председатель Московской областной думы, министр социального развития и его заместители, заместитель министра экономического развития Московской области, заместитель прокурора Московской области, руководитель ГУ ФССП России Московской области — Главный судебный пристав Московской области, начальник Главного управления ФСИН России по Московской области, Главный Федеральный инспектор в Московской области, президент адвокатской палаты Московской области, президент Московской областной нотариальной палаты, директор ФГБУ Московская областная лаборатория судебной экспертизы Минюста России, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской области, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы, заместитель министра здравоохранения Московской области, начальник управления специальной медицинской помощи министерства здравоохранения Московской области, заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области, председатель торгово-промышленной палаты Московской области, начальник управления развития и содержания среднего профессионального образования министерства образования Московской области, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Московской области, начальник управления защиты конституционных прав граждан аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области, руководитель юридической службы Московской метрополии, представитель ФНС России по Московской области.

Открыл заседание координационного совета начальник управления М. Ю. Зелепукин, который в своей вступительной речи отметил, что задача всех субъектов пробации — сформировать полноценную систему взаимодействия государственных органов и гражданского общества для эффективного функционирования института пробации. Коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение совершения ими новых преступлений будут способствовать укреплению прав и свобод человека и гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

По теме совещания выступили: начальник ГУ ФСИН России по Московской области А. С. Ветров, заместитель министра социального развития Московской области Е. Б. Ермилов, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Московской области А. Н. Тарарев, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы А. Н. Баранов, заместитель прокурора Московской области О. Л. Черсков, директор благотворительной организации «Теплый прием» И. В. Кусков, руководитель юридической службы Московской митрополии Иерей Василий Лосев и другие, которые подчеркнули важность мер принимаемых государственными органами во взаимодействии с институтами гражданского общества по реализации в Московской области норм Федерального закона о пробации.

По результатам мероприятия подготовлено решение координационного совета управления Минюста России по Московской области, в котором рекомендовано органам исполнительной и законодательной власти Московской области (субъектам пробации) принять все необходимые меры по реализации Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.